Депутат Госдумы Свищев прокомментировал слова шведского форварда о грязной игре молодежки

Член комитета Госдумы по физической культуре, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев прокомментировал слова форварда молодежной сборной Швеции Александра Хольца о грязной игре российских хоккеистов.

«Хольц пусть смотрит на табло. И пусть благодарит судей, которые во втором периоде дали шведам сравнять счет, — приводит слова Свищева пресс-служба депутата. — Наши парни все доказали на льду, и это главное. У Хольца большое будущее. Я желаю ему сосредоточится на своей карьере, и на том, чтобы соответствовать лучшим хоккеистам мира. Таким как наши ребята, которые сегодня доказали, что они лучше шведов. Пусть старшее поколение шведов поставит Хольцу знаменитую песню «В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей». Они эту песню знают. Под нее красная Советская машина одерживала великие победы.

После драки кулаками не машут, проиграл — умей принять это как мужчина. Наши парни, кстати, были очень снисходительны к побежденным шведам. Советую шведам и лично Хольцу брать пример с российских хоккеистов".

Россия с 8 очками занимает первое место в группе B и не опустится ниже второго места. Швеция с 7 очками — на второй строчке.

Российская сборная гарантировала себе выход в четвертьфинал, где ее соперником станет Германия или Словакия.