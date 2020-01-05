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Денисенко вывел вперед молодежную сборную России в матче с Канадой

22:32
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Нападающий сборной России Григорий Денисенко забросил шайбу в ворота Канады во втором периоде финального матча молодежного чемпионата мира-2020 — счет 2:1 в пользу команды Валерия Брагина.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Россия — Канада.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирные таблицы и сетка плей-офф, расписание и онлайн-трансляции матчей МЧМ-2020, календарь и состав сборной России, последние новости и обзоры игр, статистика

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