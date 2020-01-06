Денисенко — первый среди российских бомбардиров, выступивших на двух МЧМ
Капитан сборной России Григорий Денисенко в финальном матче молодежного чемпионата мира против Канады (3:4) отметился голом и передачей и повторил свой бомбардирский результат прошлого года. Форвард «Локомотива» за два турнира набрал 18 (8+10) очков и занял первое место среди российских бомбардиров, выступивших на двух чемпионатах. Выше Денисенко расположились всего шесть игроков, причем Вадим Шарифьянов опередил Григория лишь по числу голов.
Лучшие бомбардиры сборной России на МЧМ
|
Игрок
|
Турниры
|
И
|
Г
|
П
|
О
|
Никита Филатов
|
2008, 2009, 2010
|
20
|
13
|
13
|
26
|
Евгений Кузнецов
|
2010, 2011, 2012
|
20
|
12
|
14
|
26
|
Александр Овечкин
|
2003, 2004, 2005
|
18
|
18
|
7
|
25
|
Евгений Малкин
|
2004, 2005, 2006
|
18
|
8
|
17
|
25
|
Михаил Григоренко
|
2012, 2013, 2014
|
20
|
9
|
10
|
19
|
Вадим Шарифьянов
|
1993, 1994, 1995
|
21
|
8
|
10
|
18
|
Григорий Денисенко
|
2019, 2020
|
14
|
7
|
11
|
18
|
Александр Королюк
|
1995, 1996
|
14
|
13
|
4
|
17
|
Наиль Якупов
|
2012, 2013
|
14
|
3
|
14
|
17
|
Алексей Морозов
|
1996, 1997
|
13
|
10
|
6
|
16
|
Владимир Тарасенко
|
2010, 2011
|
13
|
8
|
8
|
16
|
Максим Балмочных
|
1998, 1999
|
14
|
5
|
11
|
16
|
Юрий Трубачев
|
2002, 2003
|
13
|
5
|
11
|
16
|
Кирилл Капризов
|
2016, 2017
|
14
|
10
|
5
|
15
|
Никита Кучеров
|
2012, 2013
|
14
|
7
|
8
|
15
Другой российский форвард Никита Александров, открыв счет в матче, отметился результативным действием и стал первым игроком нашей команды в XXI веке, набравшим очки во всех семи встречах турнира. В шести матчах очки набирали тандем Григоренко-Пережогин в 2003-м и Кирилл Петров в 2010.
Игроки сборной России, набиравшие очки в пяти стартовых матчах МЧМ в XXI веке
|
Игрок
|
Год
|
Матчи
|
Очки
|
Никита Александров
|
2020
|
7
|
8 (2+6)
|
Игорь Григоренко
|
2003
|
6
|
10 (6+4)
|
Александр Пережогин
|
2003
|
6
|
9 (3+6)
|
Кирилл Петров
|
2010
|
6
|
10 (4+6)
|
Александр Фролов
|
2002
|
5
|
7 (5+2)
|
Евгений Малкин
|
2005
|
5
|
10 (3+7)
|
Александр Овечкин
|
2005
|
5
|
9 (7+2)
|
Евгений Малкин
|
2006
|
5
|
10 (4+6)
|
Александр Бумагин
|
2007
|
5
|
8 (2+6)
|
Алексей Черепанов
|
2007
|
5
|
8 (5+3)
|
Виктор Тихонов
|
2008
|
5
|
6 (5+1)
|
Павел Бучневич
|
2014
|
5
|
7 (2+5)
|
Михаил Григоренко
|
2014
|
5
|
7 (4+3)
|
Клим Костин
|
2018
|
5
|
8 (5+3)