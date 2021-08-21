Давыдов объяснил, почему Аскаров часто терял клюшку на последнем МЧМ

Тренер вратарей Рашит Давыдов, много лет работавший в московском «Динамо», СКА и национальной сборной России, заявил, что 19-летнего вратаря Ярослава Аскарова ждет яркая карьера.

— Историю с потерями клюшки на последнем МЧМ Аскарову будут еще долго вспоминать.

— Своей последующей игрой можно убедить всех, что это была лишь кратковременная проблема. Ярослав на том турнире слишком рьяно пытался воздействовать на канадских нападающих, зачем-то ввязываясь с ними в контакт на пятачке, в результате чего для продолжения контроля в голевой ситуации ему приходилось бросать клюшку. Был еще один момент, который я в силу этических причин обнародовать не хочу. И Ярослав не стал этого делать. Он по-мужски взял всю вину на себя.

Важно, что после МЧМ мы в клубе проанализировали этот эпизод и исправили ситуацию. Ярослава впереди ждет яркая карьера. Для этого у него есть все: профессиональный подход к работе, великолепные игровые и физические данные.

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