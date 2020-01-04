«Давай-давай». С каким настроением молодежная сборная России подходит к матчу со Швецией?
16:02
В официальном Twitter сборной России по хоккею появилось видео на котором запечатлены игроки молодежной сборной России в преддверии полуфинального матча молодежного чемпионата мира против Швеции.
Матч со шведами начнется в 17.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
? «Давай-давай», или Сборная на арене! Полтора часа до матча со шведами #снамироссия pic.twitter.com/4smolC66qz— Хоккей России (@russiahockey) January 4, 2020
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