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Дания обыграла Венгрию и избежала вылета из первого дивизиона молодежного чемпионата мира

18 декабря, 23:44

В Дании 18 декабря завершился молодежный чемпионат мира в первом дивизионе.

Хозяева турнира в матче за выживание обыграли Венгрию со счетом 4:0. Таким образом, покинет второй по силе дивизион именно сборная Венгрии.

Напомним, ранее молодежная сборная Белоруссии обыграла Норвегию в решающем матче дивизиона А со счетом 3:2.

Благодаря этой победе Белоруссия вышла в элитный дивизион молодежного чемпионата мира впервые с 2018 года.

Теперь Белоруссия сможет выступить на МЧМ-2023, который пройдет в Новосибирске.

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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