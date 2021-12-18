Дания обыграла Венгрию и избежала вылета из первого дивизиона молодежного чемпионата мира

В Дании 18 декабря завершился молодежный чемпионат мира в первом дивизионе.

Хозяева турнира в матче за выживание обыграли Венгрию со счетом 4:0. Таким образом, покинет второй по силе дивизион именно сборная Венгрии.

Напомним, ранее молодежная сборная Белоруссии обыграла Норвегию в решающем матче дивизиона А со счетом 3:2.

Благодаря этой победе Белоруссия вышла в элитный дивизион молодежного чемпионата мира впервые с 2018 года.

Теперь Белоруссия сможет выступить на МЧМ-2023, который пройдет в Новосибирске.