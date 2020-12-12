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Даниэль Альфредссон мог возглавить молодежную сборную Швеции

16:46
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Бывший капитан сборной Швеции и «Оттавы» Даниэль Альфредссон мог возглавить молодежную сборную Швеции на МЧМ-2021. Ему предлагали возглавить тренерский штаб после того, как главный тренер Томас Монтен и его несколько помощников заболели коронавирусом, сообщает Sportbladet.

Альфредссон дал согласие, но запрет наложила ИИХФ. Команда готовится к молодежному чемпионату в специальном «пузыре», и туда уже не допускаются новые спортсмены или тренеры.

Позже Швеция назвала нового главного тренера сборной на молодежный чемпионат мира. Им станет 30-летний Йоэль Роннмарк.

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