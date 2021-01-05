Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк поделился опытом с игроками молодежной сборной России, которые с разгромным счетом уступили Канаде в полуфинале МЧМ-2021 (0:5)

«Парням из молодежной сборной после поражения 0:5 я бы посоветовал поменьше читать и обращать внимание на то, что говорят окружающие. Мы все были в таких ситуациях. Надо не опускать руки и больше работать. Без поражений нет побед», — приводит слова Дацюка сайт КХЛ.