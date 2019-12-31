Cтрашная травма чешского форварда в матче с США. Он даже закричал от боли

Нападающий молодежной сборной Чехии Ян Йеник получил травму в матче группового этапа чемпионата мира с командой США (3:4 ОТ).

Чешский форвард получил травму в концовке второго периода в столкновении с соперником. После контакта Йеник с криком рухнул на лед и схватился за колено. Он покинул площадку только при помощи партнеров и сотрудников медицинского штаба. В заявке сборной Чехии осталось 10 нападающих, при этом у команды есть одно место в заявке.

It doesn't look good for Jenik. pic.twitter.com/D3MvBZKrtb — Czech Prospects (@CZprospects) December 30, 2019

В первом матче турнира с командой России (4:3) серьезную травму колена получил ведущий нападающий чешской сборной Якуб Лауко.