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Cтрашная травма чешского форварда в матче с США. Он даже закричал от боли

00:19
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Нападающий молодежной сборной Чехии Ян Йеник получил травму в матче группового этапа чемпионата мира с командой США (3:4 ОТ).

Чешский форвард получил травму в концовке второго периода в столкновении с соперником. После контакта Йеник с криком рухнул на лед и схватился за колено. Он покинул площадку только при помощи партнеров и сотрудников медицинского штаба. В заявке сборной Чехии осталось 10 нападающих, при этом у команды есть одно место в заявке.

В первом матче турнира с командой России (4:3) серьезную травму колена получил ведущий нападающий чешской сборной Якуб Лауко.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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