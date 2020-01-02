Чудовищная ошибка вратаря Чехии. Он подарил шведам гол в меньшинстве
22:59
Голкипер молодежной сборной Чехии Лукаш Достал допустил грубую ошибку в четвертьфинале МЧМ-2020 против Швеции.
Шведы играли в меньшинстве и забросили шайбу глубоко в зону чехов. Достал вышел из ворот, но неудачно сыграл клюшкой, замешкавшись и позволив шведу перехватить шайбу. Хуго Густафссон поражал уже пустые ворота.
A brutal gaffe by @narodnitym goalie Lukas Dostal and its 2-0 @Trekronorse after 1st period. #WorldJuniors pic.twitter.com/YvXuHsDqe8— IIHF (@IIHFHockey) January 2, 2020
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