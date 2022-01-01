Игрока сборной Финляндии стошнило перед рейсом, на котором должны были лететь российские хоккеисты

По информации «СЭ», молодежную сборную Финляндии также могли снять с рейса Калгари-Франкфурт, как и делегации команд из России и Чехии. Один из игроков финской сборной буквально не мог сидеть на месте и заваливался на бок, а потом его вырвало под ноги.

Изначально финнов тоже собирались отправить на выход, однако затем канадский перевозчик оставил их на борту.

Чехи провезли на борт алкоголь, финна вырвало себе под ноги. Русских высадили из самолета за сигареты