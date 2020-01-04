Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин — о полуфинале МЧМ против Швеции (5:4 ОТ).

— Кто начнет финал? Мифтахов?

— Вероятнее всего.

— Шведский тренер сказал, что Россия его ничем не удивила. А вас шведы?

— Нет. Мы их разобрали и готовились. Они играли в агрессивный пасовый хоккей, все решали нюансы. Удача была на нашей стороне.

— С кем лучше играть в финале? Более открытая Канада или закрытая Финляндия?

— С нашей стороны никакой закрытой игры не будет. Думаю, без разницы, кто выйдет, тот выйдет. Да, разные по стилю команды.

— Почему в конце пятиминутного большинства вышла тройка Круглова?

— У других ничего не получалось. Они знают, как действовать «пять на четыре» — это звено играло в большинстве на Суперсерии.

— Что думаете об удалении Хегландера? Судьи не перестарались?

— Не думаю. Чистый удар в голову. (Павел Климовицкий)