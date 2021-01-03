Чистяков заявил, что специального задания против ведущего звена Германии не было

Защитник молодежной сборной России Семен Чистяков после победы над Германией в 1/4 финала МЧМ (2:1) отметил, что главное — результат. Также он похвалил вратаря Ярослава Аскарова.

— Игра была хорошая, с обеих сторон, — цитирует пресс-служба РФС Чистякова. — Мы хорошо начали, во втором периоде потеряли концентрацию, пошли удаления — у немцев были хорошие моменты. В третьем периоде нам забросили по этой же причине. Все мужики молодчики, ловили шайбы, выкидывали из зоны. Мы выиграли — это главное.

Специальное задание против ведущего звена? Его не было, мы должны были играть в свой хоккей, навязывать свою игру, играть в пас и переходить из обороны в атаку как можно быстрее. Аскаров большой молодец, а что касается удалений, то будем разбирать ошибки.