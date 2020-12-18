Чернышенко возглавит оргкомитет молодежного ЧМ-2023 по хоккею

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко возглавит оргкомитет чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд 2023 года в Новосибирске и Омске.

Точные даты турнира станут известны в феврале 2021 года.

«Согласно нашему законодательству, Чернышенко возглавит оргкомитет», — цитирует ТАСС первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга.