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Чернышенко возглавит оргкомитет молодежного ЧМ-2023 по хоккею

17:23

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко возглавит оргкомитет чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд 2023 года в Новосибирске и Омске.

Точные даты турнира станут известны в феврале 2021 года.

«Согласно нашему законодательству, Чернышенко возглавит оргкомитет», — цитирует ТАСС первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10297429

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