Чернышенко возглавит оргкомитет молодежного ЧМ-2023 по хоккею
17:23
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко возглавит оргкомитет чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд 2023 года в Новосибирске и Омске.
Точные даты турнира станут известны в феврале 2021 года.
«Согласно нашему законодательству, Чернышенко возглавит оргкомитет», — цитирует ТАСС первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю