Черданцев о поражении России от Канады: «Хоккей утратил былые позиции, это нишевый спорт. Где катки?»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал поражение молодежной сборной России по хоккею от Канады (0:5) на МЧМ-2021.

«Проиграли в хоккей. С тем же популярным счётом 0:5. Резонанс — как забитых нашими голов, примерно около нуля. Хотя это полуфинал чемпионата мира! Пусть и молодежного. Однако это почти никому не интересно. Хоккей утратил былые позиции, когда в моем, например, детстве, он был по популярности на уровне футбола, а то и выше. Сейчас это нишевый спорт, вроде «Формулы-1», с достаточно большой, но несопоставимой с футболом аудиторией.

Что касается результата, то здесь, как и в футболе, первым делом нужно найти виноватого: вратаря, судью. А дело же в другом. Проиграть Канаде не зазорно. Это мировой лидер хоккея. Сегодня с большом отрывом. Посмотреть же следует наши матчи на взрослом и молодежном чемпионате с Германией. На взрослом 2 года назад с трудом выиграли в овертайме, на молодёжном — всего 2:1. С Германией! Где была сборная ФРГ 30 лет назад? Не уверен, что Владислав Третьяк против неё когда-нибудь играл. Сегодня Германия хоккейная страна, Швейцария — финалист чемпионата мира, а мы?

На этот вопрос пусть ответят хоккейные специалисты. Я же обращу внимание на такую деталь. Вот в моем детстве в каждом дворе в Москве и в Ленинграде, куда я каждые зимние каникулы ездил к родственникам, был залит каток. Дети и взрослые катались на коньках и играли в хоккей. Конечно, были проблемы с инвентарем, жили же в чудовищной бедности, ворота, помню ставили из деревянных ящиков из винного магазина, а один парень у нас во дворе за неимением клюшки играл лыжей.

Где катки? У меня на весь район залит лед, по-моему, только на одной единственной коробке. Но это же нужно озадачиться: шланг найти, водой залить, расчистить, выровнять и так далее. Никто этим не занимается. А в Канаде на каждом озере естественный каток. Не говоря уже про коньки с клюшкой и прочей амуниции, которую ребенку нужно каждый год покупать новую, потому что он растёт. Это очень дорого.

У вас много знакомых, чьи дети занимаются хоккеем? Не во дворе гоняют, если там чудом есть каток, а серьезно занимаются? Я лично знаю двоих. Из далеко не одного десятка семей. Справедливости ради, замечу, что в футбольной академии, не дыр-дыр в платной секции, а вот так, чтобы серьезно и по-настоящему, кроме детей знаемых футболистов, я никого из обычных семей не знаю. Зато дыр-дыр в футбол гоняют все, ну или через одного. Потому что, есть где гонять.

А в хоккей негде. Вот и перестали наши дети играть в хоккей. Былые победы — это хорошо, и то, что тарам-пам-пам, великолепная пятерка и вратарь, мы помним. Но жить нужно сегодня. И думать о будущем, а не только гордиться прошлым", — написал Черданцев в своем Telegram-канале.

Сборная России сыграет за третье место на МЧМ с Финляндией. Встреча состоится в ночь с 5 на 6 января, начало — в 1.30 (мск).