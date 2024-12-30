Сборная Чехии обыграла Словакию в матче МЧМ-2025

Сборная Чехии в матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2025 обыграла Словакию со счетом 4:2.

В составе чехов отличились Войтех Градец, Павел Шимек и Эдуард Шале, оформивший дубль. У словаков голы на счету Петера Цизара и Далибора Дворски.

Чехия с 9 очками в 3 матчах занимает первое место в группе B, Словакия с 3 очками — на третьей строчке.

В следующем матче сборная Чехии 31 декабря сыграет со Швецией, Словакия 30 декабря встретится с Казахстаном.