Сборная России в матче МЧМ уступила Чехии

Сборная России в матче группового турнира МЧМ уступила сборной Чехии со счетом 0:2.

Отличились Филип Коффер и Мартин Ланг.

После этого матча Россия и Чехия имеют по три очка и занимают 2-е и 3-е места в группе B соответственно.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Чехия U20 — Россия U20 — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Коффер — 1 (Рыхловски), 36:38 — 1:0. Ланг — 1, 45:07 — 2:0.

Вратари: Паржик — Аскаров (58:09).

Штраф: 20 — 4.

Броски: 29 (11+13+5) — 30 (9+15+6).

Судьи: Гуен, Ковальски.

28 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».