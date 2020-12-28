Молодежная сборная Чехии в матче группового этапа МЧМ-2021 переиграла команду России со счетом 2:0. В составе победителей отличились Филип Коффер и Мартин Ланг. Вратарь чехов Лукаш Паркиж записал в свой актив «сухарь», отразив 30 брсоков.

Для России это первое поражение на МЧМ-2021.