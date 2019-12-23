Чехия назвала состав на молодежный чемпионат мира

Стал известен состав сборной Чехии на молодежный чемпионат мира-2020.

Состав сборной Чехии.

Вратари: Ник Малик («Оцеларжи»), Луак Паржик («Спокэйн», WHL), Лукаш Достал («Ильвес», Финляндия).

Защитники: Мартин Уго Гас («Таппара», Финляндия), Томаш Дайчар, Ян Мицак (оба — «Стадион Литомерице»), Радек Кучерик («Саскатун», WHL), Карел Кликорка («Млада Болеслав»), Иван Литвинов («Мотор Ческе Будейовице»), Либор Забрански («Муз Джо», WHL). Шимон Кубичек («Сиэтл», WHL).

Форварды: Карел Плашек («Комета), Ян Мышак («Верва»), Петр Чайка («Женева», Швейцария), Матей Блюмель («Динамо Пардубице»), Ян Шир («Били Тигржи»), Войтех Штрондала, Отакар Шик (оба -«Стадион Литомерице»), Ондржей Павел («Фарго», USHL), Якуб Лауко («Провиденс», AHL), Ян Еник («Гамильтон», OHL), Матей Пекар («Барри Кольтс», OHL), Яромир Пытлик («Су-Сент-Мари», OHL), Михал Теплы («Виннипег», WHL), Адам Рашка («Римуски», QMJHL).

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января. Сборная Чехии сыграет в группе В с командами США, России, Канады и Германии