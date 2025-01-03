Чехия обыграла Канаду в четвертьфинале молодежного чемпионата мира

Сборная Чехии переиграла команду Канады в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира — 4:3. Победную шайбу за 40 секунд до финальной сирены забросил Адам Ехо.

Ранее в полуфинал вышли команды США, Швеции и Финляндии.

Молодежный чемпионат мира

1/4 финала

Чехия U20 — Канада U20 — 4:3 (3:1, 0:1, 1:1)

Голы: Сикора — 4 (Градец), 0:43 — 1:0. Хоуи — 1 (мен., Ягер), 10:17 — 1:1. Штанцль — 5 (бол., Йехо, Йиричек), 12:45 — 2:1. Шале — 5 (Масталирски, Галваш), 19:57 — 3:1. Мартон — 1 (бол., Молендик, Ягер), 37:40 — 3:2. Надо — 2 (Пинелли, Дикинсон), 55:42 — 3:3. Йехо — 2 (бол., Йиричек, Сикора), 59:20 — 4:3.

Вратари: Грабал — Джордж.

Штраф: 10 — 55.

Броски: 26 (14+6+6) — 32 (9+9+14).

Судьи: Брандер, Макфарлейн.

3 января. Оттава. Canadian Tire Centre. 18254 зрителя.