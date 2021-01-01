Чехия разгромила Австрию на МЧМ

Сборная Чехии обыграла Австрию в матче группового турнира молодежного чемпионата мира (7:0). Чехи вышли в плей-офф. Они стали последней командой, вышедшей в 1/4 финала.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Чехия U20 — Австрия U20 — 7:0 (0:0, 4:0, 3:0)

Голы: Кубичек — 1 (Рашка, Витоух), 26:21 — 1:0. Ланг — 2 (Хаш, Свозил), 32:05 — 2:0. Ланг — 3 (Мышак, Кубичек), 38:11 — 3:0. Прикрыл — 1 (Мужик, Беранек), 39:27 — 4:0. Новак — 1 (Рашка, Иржичек), 41:39 — 5:0. Иржичек — 1 (Витоух, Новак), 56:45 — 6:0. Мышак — 2 (Ланг, Теплы), 59:34 — 7:0.

Вратари: Малик — Вранешиц.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 61 (15+23+23) — 15 (6+2+7).

Судьи: Гарон, Ковальски.

31 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

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