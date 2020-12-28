«Чех и мат». Канадский канал подвел итог матча Чехия — Россия на МЧМ-2021
Хоккеисты молодежной сборной России потерпели поражение от команды Чехии во втором своем матче в рамках чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Россияне уступили со счетом 2:0.
Телеканал TSN, который владеет авторскими правами на трансляцию турнира в Северной Америке, отметил этот успех в своем Twitter.
«Чех и мат», — гласит пост в социальной сети.
Следующий матч сборная России проведет 30 декабря утром против Австрии. Начало — 5.30 по московскому времени.
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