Форвард сборной Словакии исключен из состава команды за грубое нарушение спортивных и человеческих ценностей

Нападающий Максим Чайкович покинул расположение молодежной сборной Словакии в пятницу вечером. Причина — грубое нарушение спортивных и общечеловеческих ценностей, на которых команда строила подготовку к чемпионату мира в Канаде.

«Вся команда единогласно решила, что поведение Максима не соответствует ценностям, установленным тренерами и игроками, включая его. В пятничном подготовительном матче он несколько раз проявил недобросовестное и неспортивное поведение. Такое поведение игроков не будет приниматься», — говорится в сообщении пресс-службы команды.

«Я сожалею о том, что произошло. Я понимаю, что мое поведение было неправильным, и я несу ответственность за последствия. Уважаю решение», — сказал Чайкович.

19-летний форвард провел последние два сезона в QMJHL, выступая за «Морских псов Сент-Джона». В 96 матчах словак набрал 88 (40 + 48) очков.