«Была спорная ситуация, решили рискнуть». Зубов рассказал, зачем взял челлендж в матче против Швейцарии

Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов рассказал, почему решил взять челлендж во время второго пропущенного гола в матче МЧМ-2022 против Швейцарии (4:2).

«В том моменте была спорная ситуация. Совместно с нашим видеоперсоналом мы решили рискнуть. Получилось так, как получилось. Согласен, что риск был», — приводит слова Зубова официальный сайт ФХР.

После этого матча Россия с 3 очками занимает третье место в группе B. Следующий матч команда Сергея Зубова проведет 30 декабря (0:30 мск) против Словакии.

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