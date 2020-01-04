Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал о полуфинале МЧМ против Швеции (5:4 ОТ)

— Как сейчас успокоить ребят?

— Уже успокоили. Все понимают, что завтра самая важная игра.

— Что самое главное было перед овертаймом?

— Собрать правильные пары форвардов.

— Опять много удалений.

— Эмоции перехлестывали.

— Что скажете об Иване Морозове?

— У нас все нормальные ребята, будущее у них впереди, от них будет зависеть, как они дальше будут развиваться. Вчера была серьезная беседа с ним после Швейцарии, неважно он сыграл. Но подействовало.

— А Соколов?

— С ним тоже была беседа. Есть опыт работы с психологией молодых хоккеистов.

— Как себя чувствует Денисенко?

— Все с ним нормально. (Павел Климовицкий)