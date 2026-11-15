Быков выразил сожаление из-за недопуска сборной России на молодежный ЧМ по хоккею

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал решение не допускать российскую команду к участию в молодежном чемпионате мира по хоккею 2027 года.

«Очень жаль наших ребят, которые уже наверняка загорелись мыслью об участии в молодежном чемпионате мира. И жаль, что политическое решение не позволят принять участие в турнире всем сильнейшим молодым хоккеистам мира. Конечно, присутствие сборной России сделало бы турнир интереснее и зрелищнее. Но, к сожалению, в спорт снова вмешалась политика. Конечно, так быть не должно», — цитирует Быкова РИА «Новости».

15 ноября Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила, что сборная России не сможет выступить на молодежном чемпионате мира из-за позиции властей Канады. После этого Федерация хоккея России (ФХР) сообщила о намерении совместно с Олимпийским комитетом России (ОКР) обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) для разрешения ситуации.

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал ИИХФ допустить российские сборные к международным турнирам в сезоне-2026/27.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.