Бурков: «Подготовку к МЧМ-2023 надо оценивать после тестовых игр»

Губернатор Омской области Александр Бурков ответил на вопрос о степени готовности к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске и Омске в 2023 году.

— Готовность будем исчислять с момента запуска ледовых арен как в Омске, так и в Новосибирске, — заявил Бурков. — Соответственно, подготовку надо оценивать, когда будут тестовые игры, и тогда уже смотреть готовность гостиничного фонда, готовность общепита, готовность городов к приему, транспортные вопросы. Это комплексная задача, которую нам предстоит решать.

18 декабря в Москве состоялась презентация логотипа молодежного чемпионата мира по хоккею. Он пройдет в 2023 году в Новосибирске и Омске. На данный момент, в городах продолжается строительство арен, которые примут матчи МЧМ. (Пресс-служба «Авангарда»)