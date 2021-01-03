Серебряный призер Олимпиады-1998 Павел Буре поделился ожиданиями от полуфинала МЧМ-2021 Россия — Канада.

«Матч Россия — Канада традиционно вызывает огромный интерес вне зависимости от того, на какой стадии эти соперники встречаются. Нас ждет противостояние двух сильнейших хоккейных школ мира, — сказал Буре. — Это будет игра на вылет, поэтому нет никакой разницы, кто кому проиграл раньше, а у кого в активе только победы. Не думаю, что будет большой разрыв в итоговом счете, потому что на лед выйдут равные по силе команды. Нас ждет очень напряженная игра», — приводит ТАСС слова Буре.

Матч Россия — Канада состоится в ночь с 4 на 5 января. Начало — в 2.00 (мск).