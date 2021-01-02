Брызгалов о выходе России в полуфинал МЧМ: «Какая разница, с каким счетом обыграли немцев?»

Бывший вратарь сборной России и клубов НХЛ Илья Брызгалов прокомментировал победу сборной России над Германией в четвертьфинале молодежного чемпионата мира (2:1).

— Поздравляю ребят с победой! Конечно, с каждым годом хоккей подтягивается. Главное — прошли дальше, какая разница с каким счетом мы выиграли у немцев? В полуфинале хочется увидеть Канаду. С американцами уже играли, теперь бы хотелось узнать, как наши официально сыграют с канадцами. У России, Америки и Канады одинаковые шансы выиграть чемпионат. Все будет зависеть от маленьких деталей, которые играют большую роль, — сказал Брызгалов.

( Владислав Флегонтов )