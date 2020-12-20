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Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Броберг выбран капитаном молодежной сборной Швеции

16:30

Тренерский штаб сборной Швеции выбрал защитника Филипа Броберга капитаном команды на МЧМ-2021, сообщает сайт Федерации хоккея Швеции.

Альтернативными капитанами стали защитники Тобиас Бьорнфут, Виктор Седерстрем и нападающий Альбин Сундсвик.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря по 5 января в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

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