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Браташ объяснил назначение Зубова на пост главного тренера молодежной сборной России

12:32
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Экс-главный тренер сборной России Олег Браташ прокомментировал назначение Сергея Зубова на пост главного тренера молодежной сборной для подготовки к МЧМ-2022.

Сам Браташ переведен при этом на должность старшего тренера.

Сергей Зубов. Сергей Зубов назначен главным тренером молодежной сборной России по хоккею на МЧМ-2022

«Для эффективной подготовки команды и работы на турнире обязанности главного тренера будет исполнять Сергей Зубов, — цитирует Браташа сайт ФХР. — На молодежном чемпионате мира будет много общения с организаторами, сложный ковид-протокол, а Сергей имеет богатый опыт жизни в Северной Америке, игры и работы в НХЛ, большой опыт работы главным тренером в КХЛ, отлично знает английский язык. В целом же в работе тренерского штаба изменений будет немного, просто чуть-чуть перераспределим обязанности. Так будет лучше для всех».

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/85092/

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Роман Шишов все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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