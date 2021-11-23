Браташ объяснил назначение Зубова на пост главного тренера молодежной сборной России

Экс-главный тренер сборной России Олег Браташ прокомментировал назначение Сергея Зубова на пост главного тренера молодежной сборной для подготовки к МЧМ-2022.

Сам Браташ переведен при этом на должность старшего тренера.

«Для эффективной подготовки команды и работы на турнире обязанности главного тренера будет исполнять Сергей Зубов, — цитирует Браташа сайт ФХР. — На молодежном чемпионате мира будет много общения с организаторами, сложный ковид-протокол, а Сергей имеет богатый опыт жизни в Северной Америке, игры и работы в НХЛ, большой опыт работы главным тренером в КХЛ, отлично знает английский язык. В целом же в работе тренерского штаба изменений будет немного, просто чуть-чуть перераспределим обязанности. Так будет лучше для всех».

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января.