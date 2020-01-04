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Брагин выиграл у шведов 4 матча из 5 в плей-офф МЧМ

20:40

Сборная России одержала пятую победу над шведами в десяти играх плей-офф молодежного чемпионата мира.

Примечательно, что под руководством Валерия Брагина наша команда провела против скандинавов пять встреч, четыре из которых выиграла. Также стоит отметить, что это шестой случай, когда командам не хватило основного времени для определения победителя. Ранее в овертаймах подопечные Сергея Немчинова также на стадии полуфинала шведам уступили (1:2), а при Валерии Брагине наши проиграли в финале МЧМ-2012 (1:0) и победили в матче за бронзу 2017 года (2:1). Также два раза полуфиналы с «Тре Крунур» доходили до серии буллитов, в которых наша сборная один раз взяла верх (в 2011 году) и один раз сильнее были шведы (2013). (Денис Аль-Юсифи)

Матчи сборной России против шведов плей-офф МЧМ

Дата

Тренер

Стадия

Счет

02.01.2001

Петр Воробьев

1/4 финала

2:3

03.01.2007

Евгений Попихин

1/2 финала

4:2

04.01.2008

Сергей Немчинов

1/2 финала

1:2 ОТ

03.01.2011

Валерий Брагин

1/2 финала

4:3 Б

05.01.2012

Валерий Брагин

Финал

0:1 ОТ

03.01.2013

Михаил Варнаков

1/2 финала

2:3 Б

04.01.2014

Михаил Варнаков

1/2 финала

1:2

04.01.2015

Валерий Брагин

1/2 финала

4:1

05.01.2017

Валерий Брагин

Матч за 3-е место

2:1 ОТ

04.01.2020

Валерий Брагин

1/2 финала

5:4 ОТ

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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