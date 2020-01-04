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Брагин в пятый раз вывел Россию в финал МЧМ

21:01
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Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин в пятый раз в карьере и впервые за четыре года вывел национальную сборную в финал МЧМ. Ранее под его руководством наша команда преодолевала стадию 1/2 финала дважды обыгрывая Швецию (2011, 2015) и по разу Канаду (2012) и США (2016). Однако победным оказался только финал МЧМ-2011, в котором Россия одержала волевую победу над сборной Канады (5:3). В 2017 и 2019 годах россияне завоевали бронзовые медали, а в 2018-м стали пятыми. (Денис Аль-Юсифи)

Полуфиналы команд Валерия Брагина на МЧМ

Дата

Соперник

Счет

03.01.2011

Швеция

4:3 Б

03.01.2012

Канада

6:5

04.01.2015

Швеция

4:1

04.01.2016

США

2:1

04.01.2017

США

3:4 Б

04.01.2019

США

1:2

04.01.2020

Швеция

5:4 ОТ

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