Брагин в пятый раз вывел Россию в финал МЧМ
21:01
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин в пятый раз в карьере и впервые за четыре года вывел национальную сборную в финал МЧМ. Ранее под его руководством наша команда преодолевала стадию 1/2 финала дважды обыгрывая Швецию (2011, 2015) и по разу Канаду (2012) и США (2016). Однако победным оказался только финал МЧМ-2011, в котором Россия одержала волевую победу над сборной Канады (5:3). В 2017 и 2019 годах россияне завоевали бронзовые медали, а в 2018-м стали пятыми. (Денис Аль-Юсифи)
Полуфиналы команд Валерия Брагина на МЧМ
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
03.01.2011
|
Швеция
|
4:3 Б
|
03.01.2012
|
Канада
|
6:5
|
04.01.2015
|
Швеция
|
4:1
|
04.01.2016
|
США
|
2:1
|
04.01.2017
|
США
|
3:4 Б
|
04.01.2019
|
США
|
1:2
|
04.01.2020
|
Швеция
|
5:4 ОТ
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