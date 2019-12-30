Брагин поменял местами Морозова и Воронкова и перемешал пары обороны

Сборная России готовится к заключительному матчу молодежного чемпионата мира против Германии. Встреча состоится 31 декабря, начало — 17.00 (мск).

На последней тренировке тренерский штаб пошел на перестановки в звеньях. В частности в тройках нападения местами поменялись центрфорварды Иван Морозов и Дмитрий Воронков.

С командой занимался и нападающий Никита Ртищев. Однако он пропустит матч с немцами, так как был дисквалифицирован на одну игру.