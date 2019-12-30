Брагин о вопросе про тактику на концовку матча: «Куда вы смотрите? Сегодня вообще планшета не было»
Главный тренер сборной России Валерий Брагин подвел итоги матча МЧМ против США (1:3).
— Не хватило эмоций сегодня?
— Вчера был такой заряд, сами все видели, сегодня этого заряда не хватило. Свежий противник, он не играл.
— Американцы удивили своей тактикой?
— Обычно они делают больший акцент на атаку. Но они изучают, смотрели вчерашнюю игру, выбрали тактику — обезопасили свои ворота.
— Почему вы рисовали на планшете в конце матча, а не Ларионов? — задал вопрос один из журналистов.
— Куда вы смотрите? Сегодня вообще планшета не было.
— Вас радуют силовые приемы Романова?
— У нас вообще защитники в этом плане неплохо работают.
— Вы видели тайный удар в голову Марченко?
— С лавки нет. В перерыве посмотрели, судьи не увидели момент.
— Не думали разбить тройку из СКА, у которой не получается забивать?
— Нет, они временами неплохо играют, моменты есть, но не хватает концовки. Чувствуют неплохо друг друга, вряд ли их разобьем. (Павел Климовицкий)