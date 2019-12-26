Брагин — о слухах об увольнении после МЧМ: «Смысл комментировать это»?
20:29
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин высказался о слухах о потенциальном увольнении после поражения от Чехии в стартовом матче группового турнира Молодежного чемпионата мира (3:4).
— Смысл комментировать это? — сказал Брагин. (Павел Климовицкий)
Брагин возглавляет молодежную сборную России с 2015 года. Он приводил команду к золотым (2011), бронзовым (2017, 2019) и трижды к серебряным (2012, 2015, 2016) медалям чемпионатов мира.
МЧМ-2020 по хоккею: расписание и трансляции матчей 26 декабря
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...