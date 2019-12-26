Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин высказался о слухах о потенциальном увольнении после поражения от Чехии в стартовом матче группового турнира Молодежного чемпионата мира (3:4).

— Смысл комментировать это? — сказал Брагин. (Павел Климовицкий)

Брагин возглавляет молодежную сборную России с 2015 года. Он приводил команду к золотым (2011), бронзовым (2017, 2019) и трижды к серебряным (2012, 2015, 2016) медалям чемпионатов мира.

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