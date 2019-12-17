Брагин о результативности Подколзина в КХЛ: «Шумиха вокруг него сковала Василия психологически»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин объяснил нулевую результативность талантливого форварда системы СКА Василия Подколзина в КХЛ, а также рассказал об индивидуальной работе с другими ведущими игроками.

— У Подколзина 14 матчей в КХЛ и 0 очков. Вас это не тревожит?

— Сложно ответить. Мы с ним беседовали на эту тему. Вообще, вся шумиха вокруг него его психологически сковала. Я ему говорил, что эту тему надо отпустить, не думать об этом, правильно играть и голы придут.

— У Романова тоже большая нагрузка в клубе. Плюс все его постоянно спрашивают про «Монреаль». Его приходилось успокаивать?

— Романова приходится успокаивать каждую тренировку. Энергия брызжет через край. Он хочет охватить все на площадке, везде успеть. Но так не бывает в хоккее.

— Мухамадуллин забил победную шайбу на Кубке вызова в Канаде. Почему не привлекли его?

— Забил, и что? Два года — это большая разница. В первых звеньях он играть пока не может. Он же не бомбардир в КХЛ, как Капризов, который забивает по 20 голов.

— В свое время вы отцепили Дениса Гурьянова за удаление до конца игры в контрольном матче. Сейчас те же проблемы могут возникнуть у Подколзина. На суперсерии было видно, что его захлестывают эмоции.

— Это все прекрасно понимают. Не только Подколзин. Денисенко вот в последних играх КХЛ влепил кому-то. Мы постоянно беседуем на эту тему со всеми игроками. Каждое действие отдельно взятого игрока сборной должны идти на пользу команде. (Алексей Шевченко)