Брагин о работе с Ларионовым и Хабибулиным: «Со мной невозможно не сработаться»
13:47
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал о работе с новыми тренерами команды Игорем Ларионовым и Николаем Хабибулиным.
— Как сказалась замена тренеров на подготовке?
— План уже был написан, все уже было отработано. Ничего сложного не было. Сейчас идет притирка, распределение функций, кто за что отвечает. Игорь Николаевич забрал вбрасывания и большинство. Бойков как работал с защитниками, так и работает. А у меня общее направление, больше занимаюсь атакой. Поэтому с этим никаких проблем нет.
— По-человечески сработались?
— Со мной невозможно не сработаться. (Алексей Шевченко)
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