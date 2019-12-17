Брагин о работе с Ларионовым и Хабибулиным: «Со мной невозможно не сработаться»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал о работе с новыми тренерами команды Игорем Ларионовым и Николаем Хабибулиным.

— Как сказалась замена тренеров на подготовке?

— План уже был написан, все уже было отработано. Ничего сложного не было. Сейчас идет притирка, распределение функций, кто за что отвечает. Игорь Николаевич забрал вбрасывания и большинство. Бойков как работал с защитниками, так и работает. А у меня общее направление, больше занимаюсь атакой. Поэтому с этим никаких проблем нет.

— По-человечески сработались?

— Со мной невозможно не сработаться. (Алексей Шевченко)