Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Брагин о работе с Ларионовым и Хабибулиным: «Со мной невозможно не сработаться»

13:47
Теги:

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал о работе с новыми тренерами команды Игорем Ларионовым и Николаем Хабибулиным.

— Как сказалась замена тренеров на подготовке?

— План уже был написан, все уже было отработано. Ничего сложного не было. Сейчас идет притирка, распределение функций, кто за что отвечает. Игорь Николаевич забрал вбрасывания и большинство. Бойков как работал с защитниками, так и работает. А у меня общее направление, больше занимаюсь атакой. Поэтому с этим никаких проблем нет.

— По-человечески сработались?

— Со мной невозможно не сработаться. (Алексей Шевченко)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир