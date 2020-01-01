Брагин не стал менять сочетания ведущих звеньев перед четвертьфиналом МЧМ со Швейцарией
19:03
Молодежная сборная России вышла на тренировку в чешском городе Тршинец. В первых трех звеньях изменений не произошло, в четвертом пропускавший игру против Германии (6:1) форвард Никита Ртищев занимался в тройке нападения, заменявший его Максим Грошев стал 13-м нападающим.
Состав звеньев: вратари Аскаров, Мифтахов, Исаев;
Денисенко — Хованов — Соколов, Романов — Галенюк;
Дорофеев — Морозов — Александров, Пыленков — Замула;
Марченко — Воронков — Подколзин, Мисюль — Журавлев;
Ртищев — Круглов — Соркин, Малышев — Грошев.
В четверг команда Валерия Брагина в 1/4 финала МЧМ-2020 сыграет против Швейцарии.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...