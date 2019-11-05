Брагин доволен доволен победой российской молодежки в первом матче Суперсерии

Главный тренер молодежной сборной Владимир Брагин отметил, что рад победе в первом матче CIBC Canada Russia Series 2019 над сборной лиги Квебека (4:3), однако добавил, что команда не обошлась и без технических ошибок.

— Результатом я доволен, — цитирует официальный сайт ФХР Брагина. — Это была первая игра, она всегда непростая. Многие ребята вообще первый раз в Канаде, впервые почувствовали, что это такое — быстрый взрывной хоккей, когда решения нужно принимать так быстро.

Ошибки были, постараемся их убрать. Канадцы забили очень легкие голы — после наших тактически неверных действий. Безусловно, трудная дорога, акклиматизация — все это сказывается на действиях игроков, но нужно делать меньше ошибок в плане тактики. Будем улучшать качество нашей игры.

Русские ребята, которые выступают в юниорской лиге Квебека, сыграли хорошо, забили все голы. Будут ли изменения перед завтрашним матчем? Мы всех посмотрим, будет ротация, все наиграются.