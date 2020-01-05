Борис Михайлов: «Нашей молодежке нужно забыть матч против Канады на групповом этапе»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов считает, что молодежная сборная России может выиграть чемпионат мира за счет характера, самоотдачи и игровой дисциплины, а выигранный у Канады матч на групповом этапе текущего турнира (6:0) не будет иметь никакого значения

— Наши ребята провели отличный матч против шведов и заслуженно вышли в финал. Противостояние нашей сборной и канадской — соперничество, которому уже несколько десятилетий. Это две сильнейшие хоккейные державы. Финала с канадцами на уровне молодежной сборной не было давно. На нынешнем турнире эти команды уже встречались, но ребятам нужно забыть матч группового турнира и крупную победу со счетом 6:0 над родоначальниками хоккея. Финал — это совершенно другой накал игры, необходимо быть предельно внимательными с первой и до последней секунды. Нужно четко соблюдать игровую дисциплину.