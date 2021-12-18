Большинство товарищеских матчей перед молодежным чемпионатом мира могут быть отменены
Федерация хоккея Канады на официальном сайте сообщила, что планирует отменить большинство товарищеских матчей перед молодежным чемпионатом мира-2022 из-за сложной эпидемиологической ситуации. Новое расписание игры будет объявлено в ближайшее время.
Ранее планировалось, что сборная России сыграет с командами Германии и Канады. С немцами подопечные Сергея Зубова сыграют в понедельник, 20 декабря (по Москве) в Эдмонтоне. Со сборной Канады россияне встретятся в четверг, 23 декабря.
Напомним, молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).
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