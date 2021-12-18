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Большинство товарищеских матчей перед молодежным чемпионатом мира могут быть отменены

21:33

Федерация хоккея Канады на официальном сайте сообщила, что планирует отменить большинство товарищеских матчей перед молодежным чемпионатом мира-2022 из-за сложной эпидемиологической ситуации. Новое расписание игры будет объявлено в ближайшее время.

Ранее планировалось, что сборная России сыграет с командами Германии и Канады. С немцами подопечные Сергея Зубова сыграют в понедельник, 20 декабря (по Москве) в Эдмонтоне. Со сборной Канады россияне встретятся в четверг, 23 декабря.

Напомним, молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).

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Иван Шитик все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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