Болельщик сборной Финляндии в прямом эфире обозвал россиян

Во время трансляции матча за третье место молодежного чемпионата мира сборной России с командой Финляндии (1:4) произошел неприятный эпизод.

На протяжении всего МЧМ в перерывах трансляций показывали болельщиков команд, которые подключались в эфиру удаленно. Один из финских фанатов показал в камеру плакат, на котором было написано оскорбление в адрес россиян.

На листе бумаги было написано «Рюсса». Так в уничижительной форме финны называют русских.

Представитель Международной федерации хоккея на льду Адам Штайсс сообщил, что организация сразу потребовала отключить болельщика.

Сборная России на МЧМ заняла 4-е место, проиграв Финляндии со счетом 1:4.