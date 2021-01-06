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Болельщик сборной Финляндии в прямом эфире обозвал россиян

12:05
Болельщик из Финляндии обозвал российских хоккеистов.
Болельщик из Финляндии обозвал российских хоккеистов.
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Во время трансляции матча за третье место молодежного чемпионата мира сборной России с командой Финляндии (1:4) произошел неприятный эпизод.

На протяжении всего МЧМ в перерывах трансляций показывали болельщиков команд, которые подключались в эфиру удаленно. Один из финских фанатов показал в камеру плакат, на котором было написано оскорбление в адрес россиян.

На листе бумаги было написано «Рюсса». Так в уничижительной форме финны называют русских.

Представитель Международной федерации хоккея на льду Адам Штайсс сообщил, что организация сразу потребовала отключить болельщика.

Сборная России на МЧМ заняла 4-е место, проиграв Финляндии со счетом 1:4.

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