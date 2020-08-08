Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился мнением о возможной отмене чемпионата мира, который должен пройти с 26 декабря по 5 января в Канаде.

— Пока не было заявлений об отмене чемпионата мира. Знаю, что CHL начинается 1 декабря. Для канадцев молодежный чемпионат мира — большой турнир. Я на связи c Томом Ренни из Федерации хоккея Канады — общаемся с ним по телефону и электронной почте. Думаю, более обнадеживающие новости будут к концу августа, когда войдет в разгар первый раунд плей-офф НХЛ. Все зависит от ситуации в Альберте, где находятся Эдмонтон и Ред-Дир. Решает, наверное, не Федерация хоккея Канады, а медицинский департамент. Думаю, все будет нормально. (Михаил Скрыль)