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Сегодня, 09:35

Бедард повторил достижение Буре по результативности на молодежном чемпионате мира

Иван Торопцев
Корреспондент
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Коннор Бедард.
Фото Global Look Press

Канадский нападающий Коннор Бедард повторил результативное достижение Павла Буре на молодежных чемпионатах мира.

На МЧМ-2023 Бедард набрал 14 (5+9) очков, что является шестым показателем по результативности среди хоккеистов до 18 лет на одном турнире. Столько же набирали Буре и Никлас Сундстрем.

Рекорд результативности среди хоккеистов до 18 лет на одном МЧМ принадлежит Яромиру Ягру (18).

Сборная Канады уже гарантировала себе выход в плей-офф МЧМ-2023. 1 января команда проведет последний матч в групповой стадии против Швеции.

Хоккей
Сборная Канады по хоккею
Павел Буре
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