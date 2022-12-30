Бедард повторил достижение Буре по результативности на молодежном чемпионате мира

Канадский нападающий Коннор Бедард повторил результативное достижение Павла Буре на молодежных чемпионатах мира.

На МЧМ-2023 Бедард набрал 14 (5+9) очков, что является шестым показателем по результативности среди хоккеистов до 18 лет на одном турнире. Столько же набирали Буре и Никлас Сундстрем.

Рекорд результативности среди хоккеистов до 18 лет на одном МЧМ принадлежит Яромиру Ягру (18).

Сборная Канады уже гарантировала себе выход в плей-офф МЧМ-2023. 1 января команда проведет последний матч в групповой стадии против Швеции.