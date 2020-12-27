Нападающий молодежной сборной России Захар Бардаков прокомментировал победу над сборной США в первом матче группового этапа МЧМ-2021 (5:3).

— Игра с США — первая на турнире, присматриваемся к командам, — сказал Бардаков. — Хорошо, что победили в важном матче против сильного соперника. Надо идти дальше. Важна дисциплина, все это понимают. Прошлый год, когда в конце игры заработали ненужные удаления, это показал. Это все связано с драками и провокациями соперника. Надо принимать и терпеть. Пока, думаю, мы с этим справляемся.

Тренеры дали нам выспаться, отдохнуть после тяжелой игры. Сделали восстановительные процедуры, была небольшая тренировка. Готовимся к чехам. Пока посмотрел только две их игры со словаками и шведами. Завтра тренеры нам расскажут про соперника. Посмотрим видео, как они играют, и сделаем из этого выводы.

Разгромные счета на турнире? Повторить такое хочется с соперниками высшего класса, не только с австрийцами. Уровень тоже разный. У немцев есть свои проблемы — играют только 14 человек. Они только вышли с карантина, им тяжело. Они просто не успели восстановиться, матчи идут через день. С финнами хорошо сыграли, а с канадцами рассыпались.

Не то чтобы я пропагандирую жесткость. У меня само получается. Есть габариты, данные, умею это делать. Почему бы этим не пользоваться? Хоккеисты моего плана должны примерно так и играть. Когда ты играешь жестко с соперником, имеет место психология. У него закладывается в голове: «Туда я не больше не поеду, там он встретит».

Сборная США после матча с Россией разгромила Австрию со счетом 11:0, канадцы обыграли Германию — 16:2. Ближайший матч Россия проведет 28 декабря против Чехии, встреча начнется в 5:30 мск.

(Михаил Скрыль)