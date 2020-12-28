Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал поражение сборной России от Чехии (0:2) в рамках молодежного чемпионата мира.

— Чехи показали, что знают, чего ожидать от наших хоккеистов, — сказал Бадюков «СЭ». — Они серьезно сворачивались в своей зоне, а в большинстве наносили достаточно много бросков. Очень самоотверженно сыграли против нас. Это говорит о том, с чем в дальнейшем на этом турнире может столкнуться наша команда.

— Могла ли расслабить ребят победа над американцами?

— Нет, не думаю, что расслабились. У нас изначально не получилось взломать оборону чехов, а дальше вообще не шло. Чемпионат мира — скоротечный турнир, много бросков, много дальних бросков, особенно в большинстве. Чехов надо похвалить за то, что они разобрали нашу игру. А сборной России нужна вариативность, чтобы в дальнейшем уметь переворачивать такие игры.

— Можно ли назвать Чехию неудобным соперником, учитывая, что мы два года подряд им проигрываем?

— Любой сильный соперник будет неудобным. Дело не в статистике, а в том, что хоккей на взрослом уровне и на молодежном умеет готовиться к сопернику, разбирать сильные стороны. Чехи это сделали.

— Ноль заброшенных шайб — катастрофа?

— Самоотверженно сработала их оборона. И во-вторых, хотелось бы, чтобы некоторые игроки находили в себе резервы. Сетовать на невезение не стоит. Здесь нужны лидеры — особенно в такие сложные моменты.

— Лидера нет?

— Раз ноль забили, пока тяжеловато с этим. С австрийцами должна легче игра пройти, внутренне раскрепостить ребят.

(Константин Колмаков)