Бадюков — о поражении от Чехии на МЧМ: «Сборной России нужны лидеры, чтобы переворачивать такие игры»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал поражение сборной России от Чехии (0:2) в рамках молодежного чемпионата мира.
— Чехи показали, что знают, чего ожидать от наших хоккеистов, — сказал Бадюков «СЭ». — Они серьезно сворачивались в своей зоне, а в большинстве наносили достаточно много бросков. Очень самоотверженно сыграли против нас. Это говорит о том, с чем в дальнейшем на этом турнире может столкнуться наша команда.
— Могла ли расслабить ребят победа над американцами?
— Нет, не думаю, что расслабились. У нас изначально не получилось взломать оборону чехов, а дальше вообще не шло. Чемпионат мира — скоротечный турнир, много бросков, много дальних бросков, особенно в большинстве. Чехов надо похвалить за то, что они разобрали нашу игру. А сборной России нужна вариативность, чтобы в дальнейшем уметь переворачивать такие игры.
— Можно ли назвать Чехию неудобным соперником, учитывая, что мы два года подряд им проигрываем?
— Любой сильный соперник будет неудобным. Дело не в статистике, а в том, что хоккей на взрослом уровне и на молодежном умеет готовиться к сопернику, разбирать сильные стороны. Чехи это сделали.
— Ноль заброшенных шайб — катастрофа?
— Самоотверженно сработала их оборона. И во-вторых, хотелось бы, чтобы некоторые игроки находили в себе резервы. Сетовать на невезение не стоит. Здесь нужны лидеры — особенно в такие сложные моменты.
— Лидера нет?
— Раз ноль забили, пока тяжеловато с этим. С австрийцами должна легче игра пройти, внутренне раскрепостить ребят.
(Константин Колмаков)
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