Автобусы-шаттлы будут запущены для болельщиков МЧМ-2023 в Новосибирске и Омске

Председатель Совета директоров хоккейного клуба «Авангард» Александр Крылов рассказал, как болельщики смогут добираться до арен во время проведения МЧМ-2023.

— Мы проанализировали проблемы, которые существовали в Омске с точки зрения проведения матчей. Основная проблема — это логистика: доставка зрителей на арену и их развоз после матча, — заявил Крылов. — Поэтому я внес предложение по организации такого процесса, как запуск шаттлов с разных районов Омска. Обкатать это на чемпионате мира, а после турнира уже болельщики омского «Авангарда» будут пользоваться этой услугой. Такой подход дает возможность независимо от того, в каком районе Омска ты живешь, напрямую доехать до арены и после матча вернуться обратно.

Крылов отметил, что идею поддержала и представители оргкомитета МЧМ из Новосибирска: будет подготовлена программа закупки подобных автобусов-шаттлов. После завершения турнира транспорт будет работать для болельщиков омского «Авангарда» и новосибирской «Сибири». (Пресс-служба «Авангарда»)