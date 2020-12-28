Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Австрийского защитника дисквалифицировали перед матчем с Россией на МЧМ

23:29
Теги:

Защитник молодежной сборной Австрии Филипп Виммер дисквалифицирован на два матча, сообщает официальный сайт ИИХФ. Он наказан за нарушение правила 124, подразумевающего наказание за атаку в голову или шею.

Таким образом, хоккеист пропустит два следующих матча молодежного чемпионата мира — против Швеции и России. Матч Австрия — Россия состоится 30 декабря. Начало в 5.30 по московскому времени.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Опрос

проголосовало: 33628
Все опросы
Как сборная России выступит на МЧМ-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир