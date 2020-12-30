Афанасьев забросил 6-ю шайбу сборной России в матче с Австрией
07:44
Сборная России забросила шестую шайбу в матче молодежного чемпионата мира против Австрии. В конце третьего периода Егор Афанасьев отметился голом. Счет стал 6:1 в пользу россиян.
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