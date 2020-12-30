Афанасьев забросил 6-ю шайбу сборной России в матче с Австрией

Сборная России забросила шестую шайбу в матче молодежного чемпионата мира против Австрии. В конце третьего периода Егор Афанасьев отметился голом. Счет стал 6:1 в пользу россиян.

Mikhail Abramov (#LeafsForever) generates a flurry of chances, he hits the post and Yegor Afanasyev (#Preds) nets his first of the tournament. #WorldJuniors pic.twitter.com/m42gdh8Tki — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 30, 2020

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